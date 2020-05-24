Paige Spiranac ölüm tehditleri alıyor!

Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evde geçirirken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ses getiriyor. Güzel golfçu Instagram hesabından takipçilerine golf dersi verdi.

DÜNYANIN EN ÇEKİCİ GOLFÇÜSÜ İLAN EDİLMİŞTİ

Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan Paige Spiranac, mesleğine evde de olsa ara vermiyor. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da 'Dünya'nın en çekici golfçüsü' ilan edilen Spiranac, evinde sporuyla ilgili püf noktaları paylaştı.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Paige Spiranac, ölüm tehditleri aldığını söyledi. Spiranac, golf çantalarını taşımak yerine el arabası kullanan erkek golfçüler hakkında aşağılayıcı sözler söyleyerek tartışmaya neden oldu. Ünlü golfçü, el arabası kullanan erkek golfçüler için ağza alınmayacak sözler söyledi. Spiranac'ın yorumlarından rahatsız olan takipçileri ünlü ismi mesaj yağmuruna tuttu.

MESAJLARI İFŞALADI!

Kendisine atılan mesajları ifşalayan Spiranac, ölüm tehditlerine varan yorumlar aldığını söyledi.



GÖĞÜSLERİYLE GOLF OYNAMIŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla yine adından söz ettirmişti. Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. ABD'li golfçünün bu videosu 2 milyona yakın görüntülenme almıştı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac'ın 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.