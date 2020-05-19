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Paige Spiranac ve Holly Sonders sahne alıyor!

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Paige Spiranac ve Holly Sonders golf dünyasında büyük ilgi görmeye başladı. Tiger Woods ve Phil Mickelson golf sporunda şimdiye kadarki en büyük oyuncularından ikisi fakat Paige Spiranac ve Holly Sonders'a gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.

Golf dünyası Paige Spiranac ve Holly Sonders'ı konuşuyor. Koronavirüs nedeniyle golf sporuna da ara verilince ünlü isimler kendini formda tutmak için evlerinde antrenman yapmaya devam ediyor. Instagram paylaşımlarıyla popüler olan ikili, dünyanın merakla izleyeceği bir karşılaşmaya çıkacak.

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Tiger Woods ve Phil Mickelson, koronavirüs nedeniyle yardıma muhtaç insanlara para toplamak için bir yardım kampanyası düzenleyecek. Bu kampanya kapsamında ünlü golfçüler biraraya gelip birbiriyle karşılaşacak.

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KARŞILAŞMALAR EVDEN YAPILACAK

Koronavirüs nedeniyle herkesin evde olduğu bu dönemde maçlar da evden yapılacak. Projeksiyon yardımıyla bir sistem kurulup bu sistem üzerinden maçlar oynanacak. Bilgisayar üstünden oynanacak maçlarda toplanan para hayır kurumuna bağışlanacak. Avrupa basınında gözler Paige Spiranac ve Holly Sonders maçına çevrildi. Son dönemde popüler olan ikili arasındaki karşılaşma şimdiden merak konusu oldu.

GÖĞÜSLERİYLE GOLF OYNAMIŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla yine adından söz ettirmişti. Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. ABD'li golfçünün bu videosu 2 milyona yakın görüntülenme almıştı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac'ın 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.


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