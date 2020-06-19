Paige VanZant eşiyle soyunmuştu... Şimdi de banyo yaptığı anları paylaştı

Geçen hafta ringlere geri dönmek için sabırsızlandığını açıklayan 26 yaşındaki Amerika'lı UFC dövüşçüsü Paige VanZant, kocası ile banyo yapmadan spor yaptığı ve soyunarak banyoya girdikleri anların videosunu Instagram'da paylaştı. Bu paylaşımın hemen ardından Paige, takipçileri ile kocası ile küvette yıkanırken çektiği görüntüleri paylaştı.

Bu paylaşımın hemen ardından Paige, takipçileri ile kocası ile küvette yıkanırken çektiği görüntüleri paylaştı. Paige, banyodaki görüntüleri insanların kendisini ve kocasını çıplak görmemeleri için düzenleme yapıp o şekilde paylaştığını söyledi. Paige, kendisi gibi dövüşçü olan kocası ile 2017 yılında Austin Vanderford ile evlenmişti. Karantina sürecinde kendisi gibi dövüşçü olan eşi Austin Vanderford ile çıplak bir şekilde antrenman yapan ve bu anları sosyal medyadan paylaşan VanZant, binlerce beğeni ve yorum almıştı.

1 yıl önce kolunun kırılması nedeniyle ringlerden uzak kalan VanZant, 11 Temmuz'da ringlere geri döneceği için çok mutlu olduğunu ve AbuDhabi'de düzenlenecek turnuvanın listesine eklendiğini söyleyerek takipçilerine desteklerinden dolayı teşekkür etmişti.

