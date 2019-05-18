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Paixao, sezonu yeni rekorlarla tamamladı

FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Altay formasıyla Spor Toto 1. Lig'i 29 golle tamamlayan ve kariyer rekoru kıran Marco Paixao, 2002-2003'ten bu yana 18 takımla oynanan ligde 27 golle en skorer isim konumundaki Taner Demirbaş'ı geride bıraktı.

Paixao, sezonu yeni rekorlarla tamamladı

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunu 29 golle tamamlayan Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Filipe Lopes Paixao, 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde 2006-2007'de 27 gol atan Malatyasporlu Taner Demirbaş'ın performansını geride bıraktı.

Sezon başında Polonya'nın Lechia Gdansk takımından Altay'a transfer olan Paixao, attığı gollerle taraftarların büyük sempatisini kazandı. Bulduğu gollerle takımına büyük katkı veren Portekizli golcü sezonu 29 golle tamamladı.

  1. Lig'de 2008-2009'dan bu yana uygulanan yabancı futbolcu statüsünde "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını, 2016-2017'de Adana Demirspor formasıyla 24 gol atan Mickael Pote'den devralan Marco Paixao, 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanına sahip Taner Demirbaş'ı da geçmeyi başardı.

Taner Demirbaş, Malatyaspor formasıyla 2006-2007 sezonunda 27 kez rakip ağları havalandırıp gol kralı olmuştu. 2001-2002 sezonunda 20 takımla oynanan ligde Konyasporlu Yunus Altun da 28 gol kaydetmişti. Tecrübeli golcü 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımında yakaladığı 28 gollük kendi performansını da geçerek kariyer rekorunu kırdı.

33 MAÇTA SAHADA YER ALDI

Bu sezon cezası nedeniyle forma giyemediği ikinci yarıdaki İstanbulspor maçı hariç tüm maçlarda süre alan Marco Paixao, 2929 dakika sahada kaldı. Takımda en fazla süre alan isim de olan Portekizli golcü attığı 29 golün 19'unu ayakla, 5'ini kafayla ve 5'ini de penaltı vuruşundan buldu. Attığı gollerin 15'ini karşılaşmaların ilk 45 dakikalık bölümünde, geride kalan 14'ünü ikinci yarılarda bulan Paixao, 31 ila 45. dakikalarda 9 gol üretti.

SADECE GENÇLERBİRLİĞİ'NE GOL ATTI

Bu sezon sadece Gençlerbirliği'ne gol atmayan Paixao, Birevim Elazığspor, İstanbulspor ve Kardemir Karabükspor'a üçer gol kaydetti.

Golcü oyuncu Abalı Denizlispor, Adana Demirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok ve Ümraniyespor maçlarında ikişer, Boluspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor ve Osmanlıspor müsabakalarında ise birer gole imza attı.

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Spor Toto 1. Lig Marco Paixao Taner Demirbaş

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