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Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda hayatını kaybetti! İşte hastalığı

21.12.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Pakize Suda hayatını kaybetti. Bununla birlikte Pakize Suda hakkında araştırmalar hız kazandı. Pakize Suda Feride, Tarkan: Altın Madalyon, Ayrılık Acısı, Çılgın Dersane filmlerinde oynadı. İşte Pakize Suda hastalığı ve hayatı...

Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda hayatını kaybetti! İşte hastalığı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pakize Suda bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Oyuncu, yazar ve şarkıcı olan Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Pakize Suda henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilmişti. İşte Pakize Suda hayatı...

Pakize suda kimdir, neden öldü? Pakize suda hayatını kaybetti! İşte hastalığı

PAKİZE SUDA KİMDİR?

23 Nisan 1952 İzmir doğumlu Pakize Suda 70 yıl yaşındaydı. Ekran önü kariyeri boyunca çok sayıda programın sunuculuğunu üstlendi, dizi ve film projelerinde yer aldı.

Lezzete Yolculuk programı ile çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttı. Her Şeyi Konuşalım programında magazin gündemi yorumladı.

Pakize suda kimdir, neden öldü? Pakize suda hayatını kaybetti! İşte hastalığı

Erguvan Yılları, Pembe Patikler, Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir, Sevda Çiçeği dizilerinde rol aldı.

Dobra Dobra, Her Şeyi Konuşalım, Konuşa Konuşa, Lezzet Yolculuğu, Lezzete Yolculuk, Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim, Pakize Suda İle Gece Yarısı, Pakizeli Günler, Söylemezsem Olmaz, Türkiye Konuşuyor programlarının sunuculuğunu üstlendi.

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