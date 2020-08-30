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Palancıoğlu’ndan farklı 30 Ağustos Kutlaması

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 2 dakika 22 saniyelik bir video ile kutladı.Melikgazi Belediyesi tarafından servis edilen videoda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi.

Palancıoğlu’ndan farklı 30 Ağustos Kutlaması

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 2 dakika 22 saniyelik bir video ile kutladı.
Melikgazi Belediyesi tarafından servis edilen videoda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi. Askerlerimize ‘Mehmetçik’ adının nasıl verildiği ve nereden geldiği anlatılan videoda, Kahraman Türk Ordusu’na neden Mehmetçik adının verildiği anlatıldı.
Türk Ordusu’na Mehmetçik isminin 1912’de Libya’daki Tobruk savaşında verildiği ve yayıldığı anlatılan 2 dakika 22 saniyelik videonun sonunda vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Melahat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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