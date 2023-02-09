YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

09.02.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'deki bir otel, kapılarını akraba olan 11 Malatyalı depremzedeye açtı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme Malatya'da yakalanan akraba Doğruyol ile Şanlı ailesinden 11 kişi, kentlerine Kars'tan yardım götüren bir tur şirketiyle Erzurum'a geldi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde depremzedelere ücretsiz kapılarını açan otele yerleşen 11 kişi, yaşadıklarının etkilerini unutmaya çalışıyor.

Depremzede İzzet Şanlı, AA muhabirine, daha önce 1999 Gölcük depremini İstanbul'da yaşadığını ve bu sarsıntının o depremden hem daha uzun hem de daha korkutucu olduğunu söyledi.

Binaların çoğunun ikinci depremde yıkıldığını ifade eden Şanlı, şöyle konuştu:

"İnsanların çoğu eve kahvaltı yapmak için girmişti ve öyle yakalanmışlardı. Malatya'ya zararı vuran ikinci depremdi. Birinci depremi görmedik geceydi ama ikinciyi gördük. Anlamsız bir şekilde toz toprak olup sallanıp çöküyor hepsi. Malatya bu haldeyse diğer iller kim bilir ne haldedir. Depremden sonra tek düşündüğümüz sağ salim dışarı çıkmaktı. İstanbul'daki gibi kısa sürer bekleyip öyle çıkarız diye düşündük ama öyle olmayınca tamamen umudu kestik. Bu yıkana kadar durmayacak dedik ve 1,5 dakika sonra durdu."

İkinci depremin olacağını düşünemeyen çok sayıda kişinin bu sarsıntıya da evlerinde yakalandıklarını anlatan Şanlı, dışarda her tarafın kar olduğunu ve çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını anlattı.

Rukiye Doğruyol ise ikinci depremden önce hata yapıp eve girdiğini ifade etti.

Son depremde dışarı çıktıktan sonra merdivenlerin koptuğunu dile getiren Doğruyol, "Merdivenden atlamak üzereyken kızım içeride kaldı, hafifleyince o da çıktı. Terliksiz, montsuz dışarı çıktı, hiçbir şeyimiz yoktu. Kreşe yerleştik, bunu bulanlar çok azdı. İnsanların çoğu dışarıda ateş yakarak ısınıyordu. 24 saat içinde yardımlar geldi, soğukta kalmadık, çoğu insana her şey ulaştı. Turizm şirketi aracı oldu, otelde yer var ayırt ettirdik dediler. Erzak getirmişlerdi, bir yandan onu dağıttılar bir yandan da bizleri getirdiler. O kadar fedakar insanımız var ve Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten iyi ki bu bayrak altındaymışız. hiç sıkıntı çekmedik, çocuklarımız hiç aç kalmadı. El birliğiyle her şey halloldu." diye konuştu.

"ŞU AN RÜYADA GİBİYİZ"

Malatya'da apartmanların büyük çoğunluğunun hasar gördüğünü söyleyen Doğruyol, "Çok yakın bir binada çocuk çorapsız, ayakkabısız çıkmış. ikinci sarsıntıdan önce 'anne ayakkabımı alayım, geleyim' dedi. aile dışarıdaydı, çocuğun girmesiyle binanın kum gibi yığılması bir oldu. Onu hiç unutamıyorum. O bina bir saniye içerisinde nasıl dümdüz oldu ve o hale geldi gözümüzün önünden hiç gitmiyor. Şu an rüyada gibiyiz. Buraya geldim ama ben nasıl geldim buraya, nasıl buradayız diyorum." ifadelerini kullandı.

Adil Doğruyol da depremzedelerin ilk saatlerde ellerinde olan her şeyi birbirleriyle paylaştığını anlatarak, "Küçük kıyamet dedikleri bu olsa gerek. Allah kimseye yaşatmasın, çok zor. Yani karşınızdaki insan binanın altında sesi geliyor ama müdahale edecek ve onu çıkaracak gücünüz yok. Yani bireysel olarak bir şey yapamıyorsunuz. Sırt sırta verdik, yapmaya çalıştık ama maalesef enkaz altında olanlar var. Yardımlar geldikçe insanlar rahatlamaya başladı. Devletimizden Allah razı olsun hemen el birliğiyle toplanmaya başladılar ama soğuk olduğu için sıkıntı orada." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pasinler’den deprem bölgesine yardımPasinler’den deprem bölgesine yardım
Anahtar Kelimeler:
deprem Erzurum Malatya

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Şubat Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:34
İkindi
15:24
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Cuma

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.