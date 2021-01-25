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Palandöken Refah’ın İlçe Başkanı Kızıltaş’tan doğalgaz desteği önerisi

25.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Palandöken Refah’ın İlçe Başkanı Kızıltaş’tan doğalgaz desteği önerisi

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, soğuk kış günleri sebebiyle artan doğalgaz tüketiminin vatandaşın belini bükmeye başladığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, soğuk kış günleri sebebiyle artan doğalgaz tüketiminin vatandaşın belini bükmeye başladığını söyledi. Başkan Kızıltaş, son bir yıldır devam eden pandemi sürecinin ekonomik açıdan vatandaşı büyük zorluklar içerisinde bıraktığına dikkati çekerek, “Hiç olmazsa bu dönemde vatandaşın ısınma giderlerini düşürmeye yönelik adımlar atılmalıdır” dedi.
Erzurum’da doğalgazın en yaygın olarak kullanıldığı ilçenin Palandöken olduğunu ve dolayısıyla en yoğun tüketimin de yine Palandöken ilçesinde gerçekleştiğini vurgulayan Yusuf Kızıltaş, “Erzurum’da ve özellikle de Palandöken ilçemizdeki doğalgaz tüketimi, hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşmesiyle birlikte artışa geçmiş ve bununla birlikte ısınma giderleri de artmıştır. Son bir yıl içerisinde doğalgaza yapılan fiyat artışları da dikkate alınacak olunursa, ısınma giderleri Erzurum’da çok büyük bir yük teşkil eder hale gelmiştir. Pandemi sebebiyle azalan alım gücü ve vatandaşın yaşadığı gelir kaybı, bu yükü artık taşıyamaz boyuta ulaşmıştır. İnsanımız yeterince ısınamadığı gibi, kabarık faturalar yüzünden bizar hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.
Isınma Giderleri Mağduriyet Sebebi
Hükümetin Erzurum başta olmak üzere çetin kış koşullarıyla karşı karşıya olan şehirlerde ısınma giderlerini düşürmeye yönelik adımlar atması çağrısında bulunan Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, “Ağır iklim koşulları, bu bölgede kesinlikle mahrumiyet ve mağduriyet sebebidir. Bu mağduriyetin giderilmesi ise, bu bölgeden ve bu şehrin insanlarından çok büyük destekler görmüş olan hükümetin boynuna borçtur. Bu husus sürekli dile getiriliyor ve maalesef karşılık bulamıyor olsa da, en azından salgınla mücadelenin ekonomik açıdan enerjimizi sürekli tükettiği bu dönemde bir adım atılmalı ve vatandaşın ısınma giderleri azaltılmalıdır. Böyle bir ortamda vatandaşa ısınma desteği verilmesi, en az kira ve ayni yardımlar kadar şarttır ve elzemdir. Üstelik hükümet bunu doğrudan vatandaşa da değil, tedarik şirketlerine destek vermek suretiyle gaz fiyatlarında indirime gidilmesini sağlayarak yapmalıdır” önerisinde bulundu.

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