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Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladı

21.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu, resmi açılış programıyla başladı.

Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesince düzenlenen açılış programında konuşan Vali Okay Memiş, Türkiye'de kayak sezonunu ilk açan ve en son kapatan kentin Erzurum olduğunu söyledi.

Geçen yılki kayak sezonunu babalar yarışıyla kapattıklarını hatırlatan Memiş, "Geçen yıl muhteşem bir sezon geçirdik. Bu yıl kar yağışı biraz az ama yine de suni karlama sistemleriyle misafirlerimize hizmet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekibi başta olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de düzenlenen etkinlikle kış turizminin başladığını aktardı.

Erzurum denilince akla kış şehri ve kış sporları geldiğini belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Erzurum, ülkemizin ve Avrupa'nın en önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Gerek pist uzunluğu gerek kar kalitesi ve gerekse şehrin kadim bir şehir oluşu... Bu şehre geldiğiniz zaman sadece kayak ve kızak yapmayacaksınız. Buraya geldiğiniz zaman dolu dolu tarih, kültür, sanat ve spor şehrinin de havasını teneffüs edeceksiniz."

Sanatçı Merve Özbey'in de sahne aldığı "Sezona Merhaba" etkinliğinde katılımcılar, soğuk havaya rağmen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Açılışa Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile vatandaşlar katıldı.

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