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Palandöken'de 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 12.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Palandöken'de 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında 1 milyon 800 bin litre dezenfektan kullanıldı.

Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçe genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim eden belediye ekipleri, iş yerlerinde de denetim yaptı.

- 10 bin 730 noktada dezenfeksiyon yapıldı

Aldıkları eğitimin ardından 16 Mart'ta ilçede dezenfeksiyona başlayan belediye ekipleri, halkın yoğun kullandığı yaşam alanlarını; okul, cami, Kuran kursu ve kamu kurumlarının tamamını dezenfekte etti.

İlçedeki 91 park ve bahçenin tamamını temizleyen, 10 bin 730 noktayı dezenfekte eden ekipler, 16 Mart'tan bugüne ilçenin yüzde 95'lik bölümünde dezenfeksiyonu tamamladı, toplam 28,5 ton dezenfektan kullandı.

Süpürge aracı ve tankerlere çamaşır suyu ve köpük ilave ederek yollarda temizlik yapan belediye ekipleri, 1 milyon 800 bin litre dezenfektanı, cadde ve sokak yıkamasında kullandı.

60 yaş üzeri bireyler, engelliler ve kronik rahatsızlığı bulunanlara hizmet veren Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ise bugüne kadar 4 bin 500 kişinin ihtiyacını karşıladı.

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Anahtar Kelimeler:
dezenfektan Erzurum koronavirüs Palandöken

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