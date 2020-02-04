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Palandöken'de 24 yıl önce çığda hayatını kaybeden sporcular anılacak

ERZURUM HABERLERİ  | 04.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

"Kaybettiğimiz Altı Kardelen Alp Disiplini" müsabakaları, 6 Şubat'ta Erzurum'da başlayacak

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Palandöken'de 1996'da çığ olayında hayatını kaybeden 6 milli sporcu anısına Erzurum'da "Kaybettiğimiz Altı Kardelen Alp Disiplini" müsabakaları düzenleyecek.

TKF'den yapılan yazılı açıklamaya göre 12 Yaş Altı, 14 Yaş Altı ve 16 Yaş Altı alp disiplini müsabakaları, Palandöken Kayak Merkezi'nde 6 milli sporcu anısına yapılacak.

Teknik toplantısı yarın gerçekleştirilecek organizasyon, 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 gün sürecek.

TKF Başkanı Ali Oto, Palandöken'de yaşanan talihsiz olay anısına güzel bir organizasyona imza atacaklarını belirtti.

Sporcuları rahmet ve saygıyla andıklarını aktaran Oto, "Geçmişte böyle bir olay yaşanmış. Biz de 12 Yaş Altı, 14 Yaş Altı ve 16 Yaş Altı alp disiplini 2. ayak müsabakalarını kaybettiğimiz değerlerimiz anısına yapacağız. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Oto Erzurum Türkiye Kayak Federasyonu

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