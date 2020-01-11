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  4. Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

ERZURUM HABERLERİ  | 11.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının 48 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi, hafta içinde ve sonunda çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Sezonun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak pistlerinde renkli görüntüler oluştu.

Canlı müziğin yanı sıra birçok etkinliğin düzenlendiği merkezde ziyaretçiler, gönüllerince eğlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kayak kayakseverler Palandöken Kayak Merkezi

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