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  4. Palandöken’de Koronavirüs İçin Oluşturulan Özel Ekip 7/24 Mesai Yapıyor

Palandöken’de Koronavirüs İçin Oluşturulan Özel Ekip 7/24 Mesai Yapıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 18.03.2020 16:28 | Son Güncelleme

Palandöken Belediyesi’nce oluşturulan tam donanımlı dezenfekte ekipleri, 7 gün 24 saat mesai yapıyor.

Palandöken Belediyesi’nce oluşturulan tam donanımlı dezenfekte ekipleri, 7 gün 24 saat mesai yapıyor. 15 kişiden oluşan ekip, Koronavirüs riskine karşı ilçenin her noktasında dezenfeksiyon gerçekleştiriyor. Daha sağlıklı bir Palandöken için mesai kavram ve kaydı gözetmeden çalışan ekipler, yürüttükleri etkin çalışmalarla çevre ve temizlik kararlılığını ortaya koyuyor, insan sağlığına değer katıyor.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Koronavirüs riskine karşı alınan tedbirlerin artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Sunar, ilçe genelindeki okullar, camiler, Kur’an Kursları, yurtlar, spor salonları, kamu hizmet binaları, taziye evleri, Muhtarlıklar, Duraklar, park ve bahçeler gibi toplu yaşam alanlarına yönelik dezenfeksiyon gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini kayda geçti.
Başkan Sunar, “Koronavirüs riskine karşı Palandöken Belediyesi olarak önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Hafife alınacak, önemsenmeyecek bir mesele değil. Bugün dünyayı etkileyen bir virüsten bahsediyoruz. O halde sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bu noktada Palandöken Belediyesi olarak oluşturduğumuz ekiplerle, ilçemizin her noktasında korona virüs riskine karşı etkin ve yetkin mücadele veriyoruz. Bir tarafta dezenfeksiyon çalışmaları yürütürken, beri tarafta İstirahat ve eğlence yerlerinin kapatılma kararının uygulanıp uygulanmadığına dair takipleri sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilçemiz sınırlarında işyeri denetimleriyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek üzere mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor.” diye konuştu.

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