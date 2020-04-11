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Pamukkale Belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.04.2020 18:48 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs önlemleri çerçevesinde ülke genelinde 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağından sonra Pamukkale Belediyesi harekete geçti.Kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken Pamukkale Belediyesi bu süreçte her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Denizli’de korona virüs önlemleri çerçevesinde ülke genelinde 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağından sonra Pamukkale Belediyesi harekete geçti.
Kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken Pamukkale Belediyesi bu süreçte her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber etti. Belediyenin “444 9 220” nolu çağrı merkezine gelen talepleri tek tek inceleyen ekipler, vatandaşların talebine anında cevap veriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bugün çağrı merkezine gelen talepleri tek tek cevapladı. Vatandaşlar en çok gıda maddeleri ile ilgili istekte bulunurken, bu talepler yerine getirildi. Bu hattı arayan Pamukkaleli vatandaşların diğer ihtiyaçları titizlikle karşılanmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ilaç isteklerini bu hattan iletirken, kronik rahatsızlığı bulunan Elif Çüngür’ün ilaçları Pamukkale ilçesinde ikamet eden ağabeyi Burak Çüngür’den alınıp Tavas ilçesinin Derinkuyu mahallesinde olan babası Ali Çüngür’e teslim edildi. Bu ve buna benzer yüzlerce talep Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından yerine getirilmeye devam ediyor.

“Devletimiz her zaman olduğu gibi şimdi de milletimizin yanındadır”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs ile mücadele konusunda devletin bütün imkanları ile vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Başkan Örki, “Sokağa çıkma yasağı süresince Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla işbirliği içinde her türlü önlem alınmıştır. Hiçbir vatandaşımızın sorun yaşamasına müsaade edilmeyecektir. Pamukkale Belediyesi olarak devletimiz adına tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz. Tüm ihtiyaçlarınız için 112 çağrı merkezini ya da 444 9 220 çağrı merkezi numaramızı arayabilirsiniz. Korona virüs ile mücadele için alınan sokağa çıkma yasağı döneminde devletimiz her zaman olduğu gibi şimdi de milletimizin yanındadır. Bu küresel sorunla mücadeleyi sizlerle birlikte kazanacağız” dedi.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Bayramyeri Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
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