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Pamukkale Belediyesi hafta sonuna özel ekip kurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.12.2020 18:33 | Son Güncelleme

Hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam edecek.65 yaş üstü olan ve kimsesi olmayan vatandaşlar ihtiyaç halinde 444 9 220 nolu numarayı arayabilecek.Ülkemizde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca Pamukkale Belediyesi yalnız yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

Pamukkale Belediyesi hafta sonuna özel ekip kurdu

Hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam edecek.
65 yaş üstü olan ve kimsesi olmayan vatandaşlar ihtiyaç halinde 444 9 220 nolu numarayı arayabilecek.

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca Pamukkale Belediyesi yalnız yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam edecek. 65 yaş üstü olan ve yalnız yaşayanların market ve eczane gibi yerlere gidemeyecek durumda olmaları halinde Pamukkale Belediyesi’nin 444 9 220 nolu çağrı merkezini arayarak yardım talep edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

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Şule Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
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Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
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