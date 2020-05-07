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Pamukkale Belediyesi noter huzurunda yaptığı çekilişle 50 işçi aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.05.2020 17:41 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 5 ay boyunca çalışacak 50 işçi noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.Pamukkale Belediyesi, 4 Mayıs tarihinde yayınladığı ilanla, gececi olarak 50 işçi alacağının müjdesini verdi.

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 5 ay boyunca çalışacak 50 işçi noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.
Pamukkale Belediyesi, 4 Mayıs tarihinde yayınladığı ilanla, gececi olarak 50 işçi alacağının müjdesini verdi. Başvuru sürelerinin ardından 5 ay boyunca çalışacak olan işçilerin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Pamukkale Belediye Meclis Salonu’nda Denizli 5. Noter Başkatibi Gönül Amaç’ın huzurunda yapılan kura çekiminde 330 erkek işçi adayından 35 asil ve 35 yedek, 125 bayan işçi adayından da 15 asil 15 yedek isim belirlendi. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kura çekimine işçi adayları katılmazken, kura çekimi Pamukkale Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kura çekiminden önce yaptığı açıklamada Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde sezonun açıldığını belirterek, “Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde birlikte yol alacağımız 35 erkek ve 15 bayan arkadaşımızı yoğun talepten dolayı kura çekimi ile belirledik.
Kurada isimleri çıkmayanlar ise üzülmesin nasiplerini aramaya devam etsin. Devletimiz büyük ve güçlüdür, hiçbir vatandaşını mağdur etmez” dedi.
Kura çekiminin ardından belirlenen işçilerin önümüzdeki günlerde işlerine başlayacakları öğrenildi.

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Merkezefendi
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Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
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