Pamukkale Belediyesi vatandaşlara 200 bine yakın ücretsiz maske dağıttı

Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri başta olmak üzere bir çok noktada yaklaşık 10 gün içinde 200 bine yakın maske dağıttı.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün onlarca kişinin ölümüne sebep olan korona virüs önlemleri Pamukkale’de artarak devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı ilk dönemden bugüne kadar Pamukkale Belediyesi bir çok önemli çalışmaya imza attı. Okul, cami, resmi kurum, eczane, muhtarlık, yurt, belediye hizmet binaları ve ilçenin tüm cadde ve sokaklarını dezenfektesi ile özel araçların dezenfektesi gibi hizmetlerle koronavirüs savaşında Pamukkale Belediyesi büyük mücadele veriyor. Bunun yanında haftanın her günü farklı mahallelerde açılan pazar yerlerinde esnaflar ile alışverişe gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. Bu konudaki çalışmalar düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor. İlçe genelinde her gün farklı mahallelerde devam etti. Özellikle kalabalık olan mahallelerde yapılan çalışmalar sonunda 200 bin maske kısa sürede vatandaşlara ulaştırılmış oldu.

“Önemli olan vatandaşlarımızın sağlığı”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs ile mücadelede en önemli önlemin evde kalmak olduğunu söyleyerek, “Ancak mecburen dışarıya çıkmak durumunda olanlar var. Pazar yerlerinde esnaflarımıza ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz. Bu uygulamamız her gün farklı mahallelerde açılan pazarlarımızda sürecek. Kısa zaman içinde ilçe genelinde dağıttığımız maske sayısı 200 bin oldu. Önemli olan vatandaşlarımızın sağlığı ve bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan bundan sonraki maske dağıtımı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile çalışmalar devam edecek.