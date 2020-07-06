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Pamukkale Belediyesinden bebekli olan ailelere mama desteği

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.07.2020 13:42 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi 11 ay ile 15 ay aralığında bebeği olan ilçe genelindeki ailelere devam sütü içerikli mama desteği sağlamaya başladı.Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa proje başlatan Pamukkale Belediyesi, bebeği olan ailelere mama desteği sağlamaya başladı.

Pamukkale Belediyesi 11 ay ile 15 ay aralığında bebeği olan ilçe genelindeki ailelere devam sütü içerikli mama desteği sağlamaya başladı.
Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa proje başlatan Pamukkale Belediyesi, bebeği olan ailelere mama desteği sağlamaya başladı. Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 11 ay ile 15 ay aralığında bebeği olan ailelere ulaşarak, bebeklerin mama kullanıp kullanmadığını tespit ediyor. Alınan bilgilere göre devam sütü içeriği olan bebek mamaları talep eden ailelere ekipler tarafından teslim ediliyor. Kısa sürede yaklaşık 1500 aileye ulaşan ekipler, hızlı bir şekilde mamaları bebeklere ulaştırıyor.
Vatandaşın her zaman yanında olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Hangi kesimin ne tür hizmete ihtiyacı varsa ona yönelik çalışmalar yapıyoruz. 11 ay ile 15 ay aralığında bebek sahibi ailelerimize destek olmak amacıyla devam sütü içeriğinde olan mamaları kendilerine ulaştırıyoruz. Bebekleri 1 yaşında olan ailelerimize ulaşarak mama ihtiyacı olup olmadığını tespit edip, talep eden ailelere bu şekilde destek sağlamış oluyoruz. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her yaştan ve her kesimden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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