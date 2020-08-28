Pamukkale Belediyesinden Kavakbaşı’na kapalı pazaryeri

Pamukkale Belediyesi’nin 6 ayda 6 mahalleye kapalı pazar yeri yapma projesi devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların pazar alışverişlerini yapabilmeleri ve çeşitli aktivitelerde kullanabilmeleri için planlanan kapalı pazar yeri projeleri devam ediyor. 6 ayda 6 kapalı pazar yeri yapmayı planlayan Pamukkale Belediyesi, daha önce Belenardıç, Karakurt, Gölemezli ve Karakova’da temel atarak çalışmalara başlamıştı.

Bu kez kapalı pazar yeri yapılacak mahalle Kavakbaşı oldu. Program kapsamındaki 5. mahalle olan Kavakbaşı’ndaki kapalı pazar yerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Toplam 500 metrekarelik alanda 300 metrekare kapalı alanda inşa edilecek olan pazar yerinin çevresinde otopark da yapılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kavakbaşı’nda düzenlenen temel atma töreninde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz ile belediye meclis üyeleri ve Kavakbaşı mahallesi sakinleri de hazır bulundu.