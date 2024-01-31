Pamukkale Belediyesi’nin sömestri sürprizine çocuklar akın etti

Pamukkale Belediyesi’nin organizasyonu ile Kral Şakir, Maşa ile Koca Ayı ile Kaptan Pengu ve Arkadaşları ücretsiz olarak Denizlili çocuklarla buluştu. Pamukkale Belediyesi’nin 6-13 yaş grubunda yer alan çocuklar için hazırladığı “Sömestri Etkinliği” Aktepe Sosyal Tesisleri’nde coşkuyla gerçekleşmişken, sömestrin ikinci haftasında da 3 gün süren çizgi film karakterlerinin gösterilerine Denizlili çocuklar akın etti. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri saat 13.00 ila 15.00 olmak üzere iki seansta ücretsiz olarak miniklerle buluşan Kral Şakir, Maşa ile Koca Ayı ile Kaptan Pengu ve Arkadaşları, miniklere bol kahkahalı eğlenceli 3 gün geçirttiler. İlk Türk çizgi dizisi olma özelliği taşıyan Kral Şakir, Pamukkale Belediyesi’nin ev sahipliğinde çocuklarla bir araya geldi. Kral Şakir ve arkadaşlarının maceralarını anlatan müzikli çocuk oyunu eğlenceli hikâyesi, dansları ve müzikleri çocukları eğlendirirken, sahne gösterileri çocuklardan alkış aldı. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte miniklere birçok sürpriz hazırlayan Pamukkale Belediyesi, çocuklar tarafından sevilen çizgi dizi Maşa ile Koca Ayı’yı Pamukkale’ye getirdi, Denizlili çocuklarla buluşturdu. Maşa adında küçük bir kız ile sirkten emekli Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu eden çizgi dizinin sevilen karakterleri, Denizlili çocukları kahkahalara boğdu. Pamukkale Belediyesi’nin organizasyonu ile geçtiğimiz yaz tatilinde miniklerle buluşan Kaptan Pengu ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisi sömestri tatilinde de Pamukkale’ye geldi. Miniklere, çevre kirliliği, su tasarrufu ve geri dönüşüm konularında eğitici mesajlar veren Kaptan Pengu ve Arkadaşları, iki esans olarak minik seyircileriyle buluşarak, eğlenceli saatler yaşattı.

“BİZ İSTİYORUZ Kİ ÇOCUKLUĞUNUZA DAİR GÜZEL HATIRALARINIZDA PAYIMIZ OLSUN”

Sömestri tatilinde pek çok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gerek kültürel gerekse sportif faaliyetlerimiz sürüyor. Tatilin başından bu yana Aktepe Sosyal Tesisleri’nde çocuklarımız çeşitli kurslara, etkinliklere katılıyorlar. Hem sanatsal faaliyet yapıyorlar, hem de müzikler eşliğinde güzel vakit geçiriyorlar. Biz istiyoruz ki çocukluğunuza dair güzel hatıralarınızda payımız olsun. Bu programda bunlardan bir tanesi. 3 gün boyunca 2’şer seans halinde izleyicisiyle buluşan Kral Şakir, Maşa ile Koca Ayı ile Kaptan Pengu ve Arkadaşları’na Denizlili çocuklarımız yoğun ilgi gösterdi. Aileleri ile birlikte çocuklarımızı çizgi film karakterlerimizin gösterilerinde görmekten büyük mutluluk duyduk. Çizgi film kahramanlarımızı görmek için gelen gösterilerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm çocuklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

