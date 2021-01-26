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Pamukkale Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerin kalite standartlarına uygun olduğu tescillendi

26.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Pamukkale Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinin ardından hizmetlerinin TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne uygun olarak yapıldığını tescilledi.

Pamukkale Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinin ardından hizmetlerinin TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne uygun olarak yapıldığını tescilledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımıza en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilk kez 2018 yılında aldığı TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin 2020 yılını kapsayan bölümü ile ilgili denetimler tamamlandı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle online olarak yapılan dış denetimlerde Pamukkale Belediyesinin tüm müdürlüklerinin çalışmalarının kalite yönetim sistemine göre yapılıp yapılmadığı incelendi. Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan online toplantıda TSE Baş Denetçisi Gökhan Karay ve Denetçi Mehmet Ali Özerdoğan, 2018 yılında alınan ve 2019 yılında da devam eden kaliteli hizmetin yeniden tescil edilmesi ile ilgili değerlendirmeleri yaptı. 2 gün süren inceleme sonunda Pamukkale Belediyesi’nin 2020 yılı hizmetlerini kapsayan TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin akreditesi yapılmış oldu.

“Kaliteli hizmetler üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, TSE tarafından yapılan denetimler sonunda kalite belgesinin devamının sağlandığını ifade ederek, “TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin verildiği kurumlar, vatandaşlara kaliteli hizmet vermiş oluyor. İlk kez 2018 yılında Pamukkale Belediyesi olarak alınan TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 2019 ve 2020 yıllarında da devam ediyor. Son yapılan denetimde halkımızın memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmaların kalite standartlarına uygun olduğu tescillenmiş oldu. Biz Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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