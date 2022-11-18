Pamukkale’de 60 milyon TL’yi bulacak dev spor yatırımına başlandı

30 mahallede 30 halı saha, 4 basketbol ve 2 de tenis kortu yapımına başlandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tesis konusunda yapılan yatırımın miktarının yaklaşık 60 milyon TL’yi bulacağını açıkladı.

Pamukkale’yi spor kenti yapmak için önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan gençlere yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Akköy ve Aktepe Mahallesi’nde FİFA standartlarında zemine sahip 2 nizami futbol sahası yapan Pamukkale Belediyesi, bu tesislere yenilerini ekliyor. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde halı saha, basketbol sahası ve tenis kortu yapımına başlandı.

Proje çerçevesinde 30 mahallede 30 halı saha, 4 basketbol sahası ve 2 de tenis kortu inşa edilecek. Pamukkale Belediyesi, ilk etapta Korucuk, Gölemezli, Pamukkale ve Güzelpınar mahallelerinde hemen ardından da Belenardıç, Karakurt, Kocadere ve Goncalı’da çalışmalara başladı. Bu mahallelerdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra diğer mahallelerde çalışmalara devam edilecek. Yaklaşık 1 yılda 30 halı saha ile birlikte 4 basketbol sahası ve 2 de tenis kortu tamamlanarak Pamukkaleli gençlerin kullanımına sunulmuş olacak.

“HER ŞEY GENÇLERİMİZ İÇİN”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeyi spor kenti yapmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Pamukkale, turizm, sağlık, tarih ve tarımın yanında sporla da tanınsın istiyoruz. Bunun için sporun en önemli unsuru olan tesisleşme konusuna büyük önem veriyoruz. Kısa bir süre önce FİFA standartlarında zemine sahip ve resmi amatör maçların oynandığı Akköy Stadı’nın açılışını yapmıştık. Aktepe mahallesindeki Akvadi Stadı’nda da çalışmalar tamamlandı. Ayrıca Aktepe Sosyal Tesisleri’nde salon sporları ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

İlçemizde yaşayan gençlerimizin spor yapmasına imkân sağlayacak olan 30 halı saha, 4 basketbol sahası ve 2 de tenis kortunun yapımına da başladık. Yaklaşık 60 milyon TL’lik yatırımı gençlerimiz için yapıyoruz. Tüm sahaların 1 yılda tamamlanmasını planlıyoruz. İlk etapta 8 mahallemizdeki sahaların yapımına başladık. Diğer mahallelerde de çalışmalarımız devam edecek. Biz Pamukkale’nin geleceğini oluşturan gençlerimizin daha sağlıklı bir gelişme içinde olmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak istiyoruz. Bu tesislerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

