YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale’de ambalaj atıkları toplama protokolü imzalandı

Pamukkale’de ambalaj atıkları toplama protokolü imzalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.11.2020 12:35 | Son Güncelleme

Denizli’de çevre konusuna büyük önem veren Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde ambalaj atığı toplama ile ilgili olarak protokol imzaladı.

Denizli’de çevre konusuna büyük önem veren Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde ambalaj atığı toplama ile ilgili olarak protokol imzaladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Atıkların ayrıştırılması çok önemli. Biz de bu konuya büyük önem veriyoruz” dedi.
Hayata geçirdiği projelerde çevreyi ön planda tutan Pamukkale Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanması ile ilgili protokol imzaladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile özel bir firma yetkilisi Ali Haydar Kolaoğlu arasındaki protokolle ilçe genelinde 3 yıl boyunca ambalaj atıklarının toplanması imza altına alındı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çevre konusuna büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Kağıt, karton, plastik, pet şişe, metal ve cam ürünlerin çöplerden ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi geleceğimizi korumak adına çok önemli. Biz de bu konuda ilçemiz genelindeki 61 mahallemizi kapsayacak şekilde protokol imzalayarak 3 yıl boyunca bahsi geçen atıkların toplanmasını sağlayarak geri dönüşüme kazandıracağız. Vatandaşlarımızdan ricamız geri dönüşüme gidecek olan atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
12:54
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Esin Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.