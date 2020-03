Pamukkale’de ’Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Güvenliği’ eğitimi

Esnaflara yangın tüpü desteği

Esnafların afet konusunda hazır olması gerektiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Afetin ne zaman meydana geleceği belli olmaz. O nedenle her türlü afete hazır olmak gerekiyor. Biz Pamukkale Belediyesi olarak eğitimlere katılan firmalarımız arasında yer alan ve maddi sıkıntı içinde bulunan esnaflarımızın bir bölümüne yangın söndürme tüpü sağlama konusunda çalışmalar yapacağız. Çünkü yangın her an başımıza gelebilecek bir afettir. Buna hazırlıklı olmak gerekir. Ayrıca afetlerle ilgili ‘Afet Eğitim Merkezi’ projesi düşüncemiz var. Buraya ilk ve ortaokulda yer alan çocuklarımızı getirerek deprem ve yangın başta olmak üzere doğal afetler anında nelerin yapılması gerektiğini öğrenmelerini sağlayacağız. Pamukkale Belediyesi olarak her kesimin olduğu gibi esnaflarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.