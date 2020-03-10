YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale’de ’Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Güvenliği’ eğitimi

Pamukkale’de ’Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Güvenliği’ eğitimi

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) “Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Güvenliği” adıyla eğitim düzenledi.Pamukkale Belediyesi sınırlarında yer alan için KOBİ’lere yönelik başlattığı ve 6 aydır devam eden eğitim çalışmalarına devam etti.

Denizli Pamukkale Belediyesi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) “Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Güvenliği” adıyla eğitim düzenledi.
Pamukkale Belediyesi sınırlarında yer alan için KOBİ’lere yönelik başlattığı ve 6 aydır devam eden eğitim çalışmalarına devam etti. Çalışmalar kapsamında Pamukkale Belediye Meclis Salonu’nda Denizli Esnaf Odaları üyeleri ile ilçe genelinde faaliyetlerine devam eden esnaflara yönelik afet acil eylem planı konulu “Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Sürekliliği” adıyla eğitim düzenledi. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği’nin de katıldığı eğitimde Sağlam KOBİ Proje Yöneticisi Rüya Kaya, afet acil eylem planı konusunda detaylı bilgiler verdi. Sağlam KOBİ projesinin Van depreminden sonra ortaya çıktığını belirten Kaya, “Sağlam KOBİ Projesi 2013 yılında başladı. Sadece deprem değil sel, heyelan hatta iş yerindeki grev bile KOBİ için afet sayılabilir. Önemli olan beklenilmedik durumda nelerin yapılması gerektiğinin bilinmesi. Bu konuda 25 ilde 100’den fazla eğitim düzenledik. Ülkemizde 3 milyondan fazla KOBİ var. KOBİ ekonominin bel kemiğidir. KOBİ’ler afetlere ne kadar dayanıklı olursa o ülke o kadar güçlü olur. Biz de beklenmedik durumlar oluşturan afetlerde neler yapılması gerektiğini bu eğitimlerle sizlere iletmiş oluyoruz” dedi.

Esnaflara yangın tüpü desteği
Esnafların afet konusunda hazır olması gerektiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Afetin ne zaman meydana geleceği belli olmaz. O nedenle her türlü afete hazır olmak gerekiyor. Biz Pamukkale Belediyesi olarak eğitimlere katılan firmalarımız arasında yer alan ve maddi sıkıntı içinde bulunan esnaflarımızın bir bölümüne yangın söndürme tüpü sağlama konusunda çalışmalar yapacağız. Çünkü yangın her an başımıza gelebilecek bir afettir. Buna hazırlıklı olmak gerekir. Ayrıca afetlerle ilgili ‘Afet Eğitim Merkezi’ projesi düşüncemiz var. Buraya ilk ve ortaokulda yer alan çocuklarımızı getirerek deprem ve yangın başta olmak üzere doğal afetler anında nelerin yapılması gerektiğini öğrenmelerini sağlayacağız. Pamukkale Belediyesi olarak her kesimin olduğu gibi esnaflarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Denizli Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:15
Öğle
13:19
İkindi
16:37
Akşam
19:13
Yatsı
20:28

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Yeni Hilal Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü

Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.