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Pamukkale'de sessizlik hakim

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.04.2020 18:22 | Son Güncelleme

Pamukkale'de sessizlik hakim

DENİZLİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tamamen sessizliğe büründü.

Turistik işletmelerin büyük çoğunluğunun kapılarını kapadığı bölgede sessizlik hakim.

"Beyaz cennet"teki sakinliğin tadını, travertenlerin hemen altında yer alan Kocaçukur mevkisindeki gölette bulunan kaz ve ördekler ile sazlıklardaki kuşlar çıkarıyor.

Bölgeyi sesleriyle dolduran hayvanlara, belediye ekipleri zaman zaman yem veriyor.

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Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
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