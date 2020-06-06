Pamukkale'de termal oteller misafirlerini bekliyor

Bölgenin özel nitelikli, şifalı sulara sahip olduğunu aktaran Şen, "Bölgemiz hem kalsiyumlu hem demir bakımından zengin, farklı özellikte suları barındırıyor. İkliminin ılıman olması, 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin olması, farklı farklı nitelikte mineral sularının bulunması bölgemize gerek yurt dışından gerek yurt içinden misafirleri kendine çekiyor." dedi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale Karahayıt bölgesinin Türkiye'nin en önemli termal sağlık merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

Pamukkale'de oteller, pandemi sürecini, altyapı iyileştirme ve eğitim faaliyetleriyle geçirdi. Konukların sağlığı için otelde sosyal mesafe ve hijyen dikkate alınarak bir dizi ek düzenleme yapıldı. Odalar dezenfekte edildi ve çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.

Pandemi döneminde Pamukkale bölgesindeki otel ve pansiyonların onarım faaliyetleri yaptığını vurgulayan Şen, "Termal otellerimiz, Sağlıklı Turizm Belgesi almak için gerekli başvurularını yaptılar. Süreci tamamlayıp sertifikalarını alan işletmelerimiz var. Yavaş yavaş Pamukkale Karahayıt bölgesindeki tesislerimiz açılmaya başladı. Sabırsızlıkla tüm misafirlerimizi bölgeye bekliyoruz. En kısa dönemde de bölgemizin dolacağını, sağlık turizmi için bölgemizin ciddi anlamda rağbet göreceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yakın dönemde açılacak Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin de özellikle yurt dışından gelecek yabancı misafir sayılarında artış sağlayacağını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Bölgede nitelikli bir hastanenin olması özellikle Avrupa'dan sağlık için ülkemize gelecek misafirlerin de artışını sağlayacak. Şu anda Karahayıt bölgemizde bir tesisimizin içinde Sağlık Bakanlığından belgeli bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi var. O da özellikle Türk cumhuriyetlerinden ciddi anlamda sağlık için gelen misafirlerin tedavilerini sağlıyor. Yaklaşık 42 ülkeden oraya sağlık için şu ana kadar gelen misafirlerimiz var. 2 bin 500 yıl önceden bu yana Pamukkale'nin suyu şifa veriyor. Antik çağdan beri termal sağlık merkezi olma hüviyetine sahip bölgemize gelen misafirlerimiz sağlıklarına kavuşarak hem Pamukkale'nin o muhteşem doğasını, Hierapolis antik kentini görme fırsatı elde ediyor hem de sağlıklarına kavuşarak memleketlerine dönüyorlar. Bölgemiz termal sularında tüm misafirlerimizi sağlıklarına kavuşturmak için bekliyor."