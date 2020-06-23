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Pamukkale’de yaz kursları başlıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.06.2020 10:40 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi, yeni normal hayat çerçevesinde gerekli olan tüm tedbirleri alarak yaz dönemi kursları açmaya başlıyor.Yabancı dil, halk oyunları, işaret dili, ebru, el sanatları ve engellilere yönelik açılacak olan kurslara başvurular 30 Haziran 2020 tarihine kadar www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılabilecek.Pamukkale’de yaşayan her kesimden insan için çeşitli projeler üreten Pamukkale Belediyesi, korona virüs nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen kursları yeniden açıyor.

Pamukkale Belediyesi, yeni normal hayat çerçevesinde gerekli olan tüm tedbirleri alarak yaz dönemi kursları açmaya başlıyor.
Yabancı dil, halk oyunları, işaret dili, ebru, el sanatları ve engellilere yönelik açılacak olan kurslara başvurular 30 Haziran 2020 tarihine kadar www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Pamukkale’de yaşayan her kesimden insan için çeşitli projeler üreten Pamukkale Belediyesi, korona virüs nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen kursları yeniden açıyor. Bahar döneminde açılan kurslara korona virüs pandemisi nedeniyle ara verilirken, geçtiğimiz haftalarda 2 haftalık telafi eğitimleri yapılarak dönem tamamlanmıştı. Yeni normal hayatın en önemli unsuru olan, maske, sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uyulması şartıyla Pamukkale’de yaz dönemi kursları açılacak. Pamukkale Belediyesi Yaz Dönemi Kursları çerçevesinde İngilizce A1 ve A2, Almanca A1 ve A2, Halk Oyunları, İşaret Dili, Ebru Sanatı, Kadınlar için El sanatları, İpek Kozası El Ürünleri Yapımı, Engelliler için El sanatları kursları açılacak. 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği kurslar 1 Temmuz-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kursların yapılacağı salonlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma düzenleri hazırlanırken, kurslar boyunca katılımcıların maske kullanımları zorunlu olacak. Kurs alanları düzenli olarak dezenfekte edilirken, el dezenfektesi için de gerekli olan dezenfektanlar Pamukkale Belediyesi tarafından sağlanacak.
Kurslara başvurular www.pamukkale.bel.tr adresinden online olarak yapılırken, başvurular için son tarih 30 Haziran 2020 olarak belirlendi.

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