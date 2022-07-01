Pamukkale'yi yılın ilk yarısında yarım milyondan fazla turist gezdi

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin gözde ören yerlerinden Pamukkale'yi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artışla 604 bin 33 ziyaretçi görme şansı yakaladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi turizmciler, etkisini azaltan salgın sonrasında yerli ve yabancı misafir sayısının hızla artmaya başlamasıyla birlikte bu yıl 2 milyon turist hedefini tutturmak istiyor.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, beyaz travertenleri görmeye geçen yıl ocak-haziran döneminde 250 bin 158 ziyaretçi gelirken, bu senenin aynı döneminde yüzde 141 artışla bu sayı 604 bin 33'e yükseldi.

Geçen yıl haziranda 83 bin 994 turistin geldiği bölge bu yıl aynı ayda 205 bin 800 kişiyi ağırladı.

- Bayramda tam doluluk hedefi

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen AA muhabirine, yılın ilk yarısındaki turist rakamların sevindirici olduğunu söyledi.

Şen, bu sene geçen yıla göre neredeyse 3 kat misafir artışının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki dönemde özellikle rakamların çok daha artmasını bekliyoruz. Çünkü Pamukkale ören yeri en fazla ziyaretçiyi temmuz, ağustos ve eylül aylarında alıyor. Bu artışla beraber biz yıl sonunu 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyle kapatacağız." dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın çok öncesinde rezervasyonları almaya başladıklarını anlatan Şen, bayram tatili için bölgedeki tesislerin hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Şen, uzun tatillerin özellikle iç piyasayı hareketlendirdiğine dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Pamukkale de bundan nasibini alacak. Pamukkale ören yerinde şu anda yabancılarla birlikte yüzde 70'in üzerinde bir doluluk var. Biz bu bayram döneminde de yaklaşık yüzde 100 doluluklara erişeceğiz. Tatil süresince bölgeye fazladan günlük 5 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz."

Ziyarete geçen hafta açılan Hierapolis Antik Kenti içindeki Cehennem Kapısı bölümünün ilgi odağı haline geldiğini vurgulayan Şen, "Özellikle yabancıların büyük ilgisi oluyor. Rehberle gelen misafirlerimiz bu bölgeyi mutlaka ziyaret ediyorlar. Bundan sonraki dönemde de Cehennem Kapısı'nın tanıtılmasıyla birlikte Pamukkale ve Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayıları artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

