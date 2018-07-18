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Panama'da Hernan Dario Gomez istifa etti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Panama Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gomez'in istifa ettiğini duyurdu.

Panama'da Hernan Dario Gomez istifa etti

Panama Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hernan Dario Gomez, görevinden istifa etti. Panama Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Kolombiyalı teknik adamın görevini bırakma yönündeki talebinin kabul edildiği belirtildi. Gomez yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Panama, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. Kolombiya'yı 1998 Dünya Kupası'na, Ekvador'u 2002 Dünya Kupası'na taşıyan Gomez'in, yeniden Ekvador'u çalıştırması bekleniyor.

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Panama Futbol Federasyonu Hernan Dario Gomez panama 2018 dünya kupası

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