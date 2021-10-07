SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Panathinaikos - Fenerbahçe maç sonucu: 91-87

Panathinaikos - Fenerbahçe maç sonucu: 91-87

07.10.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 2. haftasında Panathinaikos OPAP’a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler büyük bir bölümünü önde götürdüğü maçı bir türlü koparamayınca Yunan ekibi son saniyelerdeki baskın oyunuyla sahadan 91-87 galibiyetle ayrıldı.

Panathinaikos - Fenerbahçe maç sonucu: 91-87

Euroleague'de 2. hafta heyecanı bugün başladı. Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP’a konuk olduğu karşılaşmayı 91-87 kaybetti. Temsilcimiz büyük bir bölümünü önde götürdüğü karşılaşmayı bir türlü erkenden koparamazken, Yunan ekibi son saniyelerdeki üstün oyunuyla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Panathinaikos'ta Nemanja Nedovic 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely'nin 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SEZONUN İLK MAĞLUBİYETİ

Sarı-Lacivertliler Turkish Airlines EuroLeague'de açılış maçında Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup ederek sezona kazanarak başlamıştı. Fenerbahçe Beko 2. maçında yenilgiyle tanıştı. İlk maçında AS Monaco’ya deplasmanda 75-63 kaybeden Yunan temsilcisi ise bu sezon Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı.

1.Periyot: 20-21

Devre: 45-46

3.Periyot: 64-67

Maç sonucu: 91-87

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'ne iyi giriş yaptıTOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'ne iyi giriş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

PFDK Sergen Yalçın'ın cezasını açıkladı

PFDK Sergen Yalçın'ın cezasını açıkladı

Stefan Kuntz o tercihin nedenini açıkladı

Stefan Kuntz o tercihin nedenini açıkladı

Diagne gidiyor! İşte yerine gelecek golcü

Diagne gidiyor! İşte yerine gelecek golcü

Kim Min-Jae geceye damga vurdu

Kim Min-Jae geceye damga vurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.