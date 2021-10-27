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Panathinaikos OPAP 95-69 Anadolu Efes (Maç Sonucu)

27.10.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines Euroleague'in 6. haftasında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos'a 95-69 mağlup olarak 5. mağlubiyetini aldı.

Panathinaikos OPAP 95-69 Anadolu Efes (Maç Sonucu)

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk oldu.

Atina'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos OPAP 95-69 kazandı.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz geçtiğimiz hafta UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup etmişti.

Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetine imza attı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman mücadelenin üçüncü çeyreğinde ikinci teknik faulünü aldı ve oyundan ihraç edildi.

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Anadolu Efes
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