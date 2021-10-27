Panathinaikos OPAP 95-69 Anadolu Efes (Maç Sonucu)

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk oldu.

Atina'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos OPAP 95-69 kazandı.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz geçtiğimiz hafta UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup etmişti.

Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetine imza attı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman mücadelenin üçüncü çeyreğinde ikinci teknik faulünü aldı ve oyundan ihraç edildi.

