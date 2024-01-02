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  4. Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor! Sarı-kırmızılılar bile umudu kesip satmıştı...

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor! Sarı-kırmızılılar bile umudu kesip satmıştı...

02.01.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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Kısa süre önce Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşan Fatih Terim transfer çalışmalarına hız verdi. Türkiye'den birkaç oyuncu transfer edeceği öğrenilen deneyimli çalıştırıcının ilk hedefinde Trabzonspor'dan ayrılmak üzere olan Bakasetas vardı. Bakasetas'ın yanına Galatasaray'da görev aldığı dönemde transfer ettiği Morutan'ı almak isteyen Fatih Terim, Ankaragücü yönetimine mesaj gönderdi.

Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda çalıştığı dönemde transfer ettiği Morutan'ı yeniden yanına almak isteyen Terim'in görüşmelere başladığı ifade edildi.

GALATASARAY UMUDU KESMİŞTİ

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Galatasaray'da istenilen çıkışı bir türlü yapamayan Morutan, öncesinde İtalya'nın Pisa takımına kiralanmıştı. Kiradan döndükten sonra takımdan ayrılmasına karar verilen yıldız oyuncu Ankaragücü'ne 3 milyon euro bedelle satılmıştı.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

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Kendi kuracağı taktikte sağ kanat pozisyonunda Morutan tarzında bir oyuncu isteyen Fatih Terim, Ankaragücü yönetimiyle görüşmelere başladı. Panathinaikos'un Morutan için 2 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenilirken, Ankaragücü ile pazarlıklara başlandığı gelen haberler arasında...

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