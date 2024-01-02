Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor! Sarı-kırmızılılar bile umudu kesip satmıştı...

Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda çalıştığı dönemde transfer ettiği Morutan'ı yeniden yanına almak isteyen Terim'in görüşmelere başladığı ifade edildi.

GALATASARAY UMUDU KESMİŞTİ

Galatasaray'da istenilen çıkışı bir türlü yapamayan Morutan, öncesinde İtalya'nın Pisa takımına kiralanmıştı. Kiradan döndükten sonra takımdan ayrılmasına karar verilen yıldız oyuncu Ankaragücü'ne 3 milyon euro bedelle satılmıştı.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Kendi kuracağı taktikte sağ kanat pozisyonunda Morutan tarzında bir oyuncu isteyen Fatih Terim, Ankaragücü yönetimiyle görüşmelere başladı. Panathinaikos'un Morutan için 2 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenilirken, Ankaragücü ile pazarlıklara başlandığı gelen haberler arasında...





