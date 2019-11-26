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Pitino Panathinaikos'ta

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 26.11.2019 22:10 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Rick Pitino getirildi.

Pitino Panathinaikos'ta

Panathinaikos Kulübü, Argyris Pedoulakis'ten boşalan başantrenörlük görevi için 67 yaşındaki Pitino ile 2021'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde uzun süre çalışan Pitino, geçen sezon Panathinaikos'ta görev alarak ilk kez Avrupa deneyimi yaşamıştı. Yunanistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Pitino, Panathinaikos'u geçen sezon lig ve kupada şampiyonluğa taşıdıktan sonra takımından ayrılmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 10 haftada aldığı 6 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol panathinaikos Rick Pitino

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
M E G A L O İ D E A (BÜYÜK DÜŞ) PAN-ATHİNA-İKOS (nao)takımının;italyan asıllı Amerikalı Sionist Yahudisi Rick Pitino ile ikinci dönemi diyebiliriz bu sözleşmeye...
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