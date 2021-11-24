Kanseri önlüyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Sağlık deposu pancar suyu ile farklı tarif önerileri

Pancar suyu deyince aklınıza yalnızca pancarlı smoothie'ler gelmesin. Pancar suyunu çok farklı tariflerde de kullanabilirsiniz. Biz de bu mucize besinle 3 farklı tarif hazırladık.

PANCARLI CACIK

MALZEMELER

3 orta boy pancar

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 yaprak nane

Tuz

HAZIRLANIŞI

Pancarları küp küp doğrayın ve tencereye alın. Üzerine su ve zeytinyağını ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

Pişen pancarları dinlendirin.

Bu sırada bir kâsede süzme yoğurdu biraz tuz ekleyip çırpın. Pancar suyundan azar azar ekleyerek inceltin.

Küp pancarları yoğurda ekleyip karıştırın ve naneyle süsleyin.

PANCARLI HUMUS

MALZEMELER

1 çay bardağı pancar suyu

2 su bardağı haşlanmış ve kabukları soyulmuş nohut

1 orta boy haşlanmış pancar

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı tahin

2 limon suyu

4 diş sarımsak

Tuz

Kimyon

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri mutfak robotunda pürüzsüzleşene kadar çekin.

Servis tabağına humusunuzu yayın.

Üzerini pancar dilimleri, nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyin.

Biraz zeytinyağı gezdirip servis edin.

PANCARLI KEK

MALZEMELER

100 gram tereyağı

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

1 buçuk su bardağı toz şeker

1 adet portakal kabuğu rendesi

3 yumurta

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı limon suyu

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı kakao

Çeyrek su bardağı pancar püresi

Çeyrek su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı pancar suyu

1 yemek kaşığı portakal suyu

1 çimdik tuz

HAZIRLANIŞI