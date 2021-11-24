Kanseri önlüyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Sağlık deposu pancar suyu ile farklı tarif önerileri

Pancar suyu deyince aklınıza yalnızca pancarlı smoothie'ler gelmesin. Pancar suyunu çok farklı tariflerde de kullanabilirsiniz. Biz de bu mucize besinle 3 farklı tarif hazırladık.
MALZEMELER
3 orta boy pancar
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
3 yaprak nane
HAZIRLANIŞI
Pancarları küp küp doğrayın ve tencereye alın. Üzerine su ve zeytinyağını ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.
Pişen pancarları dinlendirin.
Bu sırada bir kâsede süzme yoğurdu biraz tuz ekleyip çırpın. Pancar suyundan azar azar ekleyerek inceltin.
MALZEMELER
1 çay bardağı pancar suyu
2 su bardağı haşlanmış ve kabukları soyulmuş nohut
1 orta boy haşlanmış pancar
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı tahin
2 limon suyu
4 diş sarımsak
Tuz
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri mutfak robotunda pürüzsüzleşene kadar çekin.
Servis tabağına humusunuzu yayın.
Üzerini pancar dilimleri, nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyin.
MALZEMELER
100 gram tereyağı
Çeyrek su bardağı sıvı yağ
1 buçuk su bardağı toz şeker
1 adet portakal kabuğu rendesi
3 yumurta
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı limon suyu
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı kakao
Çeyrek su bardağı pancar püresi
Çeyrek su bardağı pudra şekeri
1 yemek kaşığı pancar suyu
1 yemek kaşığı portakal suyu
HAZIRLANIŞI
Süte limon suyunu ekleyip karıştırın ve bir kenara alın.
Toz şekeri rendelenmiş portakal kabuğuyla karıştırın.
Tereyağını mikserle çırpın. Toz şekeri ekleyip çırpmaya devam edin.
Sıvı yağı ve yumurtaları azar azar ekleyerek biraz daha çırpın.
Unu, kabartma tozunu, karbonat ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin.
Sütü karışıma ekleyip çırpmaya devam edin.
Hamurun yarısına kakaoyu ekleyip karıştırın.
Diğer yarısına süzülmüş pancar püresi ekleyip karıştırın.
Kek kalıbına karışımları ayrı ayrı dökün ve 180 derecede 40-50 dakika pişirin.
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