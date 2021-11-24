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Kanseri önlüyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Sağlık deposu pancar suyu ile farklı tarif önerileri

24.11.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pigmenti, posası, suyu... Hepsinin ayrı faydaları var. Kırmızı pancardan söz ediyoruz! C vitamininden potasyum ve fosfata, içeriğindeki pek çok vitamin ve mineralle tam bir şifa deposu pancar. Bağışıklığı güçlendiriyor ve kanserden koruyor. Peki pancar suyuyla farklı tarifler hazırlayabilir misiniz? Cevabı yazımızda.

Kanseri önlüyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Sağlık deposu pancar suyu ile farklı tarif önerileri

Pancar suyu deyince aklınıza yalnızca pancarlı smoothie'ler gelmesin. Pancar suyunu çok farklı tariflerde de kullanabilirsiniz. Biz de bu mucize besinle 3 farklı tarif hazırladık.

PANCARLI CACIK

MALZEMELER

  • 3 orta boy pancar

  • 3 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 3 yaprak nane

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Pancarları küp küp doğrayın ve tencereye alın. Üzerine su ve zeytinyağını ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

  • Pişen pancarları dinlendirin.

  • Bu sırada bir kâsede süzme yoğurdu biraz tuz ekleyip çırpın. Pancar suyundan azar azar ekleyerek inceltin.

  • Küp pancarları yoğurda ekleyip karıştırın ve naneyle süsleyin.

PANCARLI HUMUS

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı pancar suyu

  • 2 su bardağı haşlanmış ve kabukları soyulmuş nohut

  • 1 orta boy haşlanmış pancar

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım su bardağı tahin

  • 2 limon suyu

  • 4 diş sarımsak

  • Tuz

  • Kimyon

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri mutfak robotunda pürüzsüzleşene kadar çekin.

  • Servis tabağına humusunuzu yayın.

  • Üzerini pancar dilimleri, nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyin.

  • Biraz zeytinyağı gezdirip servis edin.

PANCARLI KEK

MALZEMELER

  • 100 gram tereyağı

  • Çeyrek su bardağı sıvı yağ

  • 1 buçuk su bardağı toz şeker

  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 3 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 paket vanilin

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • Çeyrek su bardağı pancar püresi

  • Çeyrek su bardağı pudra şekeri

  • 1 yemek kaşığı pancar suyu

  • 1 yemek kaşığı portakal suyu

  • 1 çimdik tuz

HAZIRLANIŞI

  • Süte limon suyunu ekleyip karıştırın ve bir kenara alın.

  • Toz şekeri rendelenmiş portakal kabuğuyla karıştırın.

  • Tereyağını mikserle çırpın. Toz şekeri ekleyip çırpmaya devam edin.

  • Sıvı yağı ve yumurtaları azar azar ekleyerek biraz daha çırpın.

  • Unu, kabartma tozunu, karbonat ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin.

  • Sütü karışıma ekleyip çırpmaya devam edin.

  • Hamurun yarısına kakaoyu ekleyip karıştırın.

  • Diğer yarısına süzülmüş pancar püresi ekleyip karıştırın.

  • Kek kalıbına karışımları ayrı ayrı dökün ve 180 derecede 40-50 dakika pişirin.

  • Sosu için pudra şekerini, pancar suyunu, portakal suyunu karıştırın. Soğuyan kekin üzerine dökün.
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Anahtar Kelimeler:
kanser
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