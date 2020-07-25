YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Pandemi döneminde 540 adet paspas ürettiler

Pandemi döneminde 540 adet paspas ürettiler

MUĞLA HABERLERİ  | 25.07.2020 20:33 | Son Güncelleme

Ülkemizdeki Kovid-19 pandemi döneminde Milas Mesleki Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi ve Muğla İl Milli Eğitimi Müdürlüğü ile yapılan sözleşme kapsamında il ve ilçelerde yapılan LGS sınavında okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün dezenfektan paspas ihtiyacının karşılanması amacıyla okulun döner sermaye saymanlığındaki öğretmen, öğrenci ve diğer personelleriyle alüminyum paspas ve kauçuk paspas üretimi yapıldı.1 Temmuz tarihinden itibaren 9 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 idareciyle üretime başladıklarını belirten Milas Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Öz, "Şimdiye kadar 540 adet paspas ürettik.

Ülkemizdeki Kovid-19 pandemi döneminde Milas Mesleki Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi ve Muğla İl Milli Eğitimi Müdürlüğü ile yapılan sözleşme kapsamında il ve ilçelerde yapılan LGS sınavında okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün dezenfektan paspas ihtiyacının karşılanması amacıyla okulun döner sermaye saymanlığındaki öğretmen, öğrenci ve diğer personelleriyle alüminyum paspas ve kauçuk paspas üretimi yapıldı.
1 Temmuz tarihinden itibaren 9 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 idareciyle üretime başladıklarını belirten Milas Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Öz, "Şimdiye kadar 540 adet paspas ürettik. İlk etapta ürettiklerimizi Muğla genelindeki okullarda kullanılmak üzere Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettik. Amacımız pandemi döneminde okullarımıza hijyen alanında destek vermek. Talep edildiği takdirde üretmeye devam ediyoruz” dedi.
540 paspasın 75 adedinin Milas’taki özel ve devlet okullarına, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine teslim edildiğini ifade eden Öz, “Bu kapsamda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz üretime destek vererek ve üretim yaparak mesleki yönden kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldıYargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Silivri’de çiftçiye ücretsiz çuval çuval tohumluk arpa dağıtıldı

Silivri’de çiftçiye ücretsiz çuval çuval tohumluk arpa dağıtıldı

GÜNCELLEME - Gelinini tilki zannederek vurduğu iddiası

GÜNCELLEME - Gelinini tilki zannederek vurduğu iddiası

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ve akrabası kayboldu

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ve akrabası kayboldu

Yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Muğla Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:59
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:28
Yatsı
21:58

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Fidan Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.