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Pandemi döneminde beslenme reçetesi: Hem yağ yakıyor hem de şifa oluyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 15.12.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde beslenme reçetesi: Hem yağ yakıyor hem de şifa oluyor

Pandemi döneminde vaktimizin birçoğu evde geçiyor. Hal böyle olunca hareket yaşam da kaçınılmaz oldu. Pandemide sağlıklı beslenerek hem hastalıklardan korunabilir hem de kilonuzu sabit tutabilirsiniz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, pandemi döneminde nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı, buyursunlar.

Sosyal izolasyonla beraber evlere kapanılan dönemin beslenme alışkanlıklarını da değiştirdiğini belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, "Bu dönemde genel olarak karbonhidrat ağırlıklı beslenildiğini ve bu durumun hareketsizlikle beraber aşırı kilo alımına yol açıyor. Beslenmemizi düzenlemek bizim elimizde. Biraz çaba ve gayretle fit halimize dönebilir ya da hep formdakalabiliriz” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIKLI BESLENMENİN 5 KURALI

Pandemi dönemi sağlıklı beslenme öğünlerini beş başlık altında toplayan Gökhan Taşpınar şu tavsiyelerde bulundu:

"Sabah kahvaltısı düzenli olarak yapılmalı. Yumurta, peynir, ceviz ve sebze ağırlıklı bir kahvaltı bizi hem güne hazırlar hem de yağ yakıcı bir öğünle başlamış oluruz. Evde kalınan bu günlerde hamur işleri ve şekerden olabildiğince uzak kalmaya özen gösterilmeli. Öğle yemeklerinde et menülerine ağırlık verilebilir. Yüksek protein yapısı ve zor sindirimi sayesinde gün içinde açlık hissini en aza indirmek ve gerekli enerjiye sahip olmak için idealdir. Akşam yemeklerini daha çok sebze ağırlıklı beslenmeye ayırın. Sebzelerin kolay sindirimi mideyi çok yormaz ve akşam yatarken daha rahat dinlenmeyi sağlar. Pandemide en büyük sıkıntıyı ara öğünleroluşturuyor. Meyve, yoğurt, yulaf, kuru yemiş gibi gıdalar tüketerek tok kalmak sağlanabilir. Bununla beraber bu gıdalar yağ yakmaya da yardımcıdırlar. Gün içinde bolca su tüketimi yapılmalı. Ayrıca bitki çayları özellikle yeşil çay yağ yakımı için de yardımcı olacaktır."

YAĞ YAKICI VE TOK TUTAN BESİNLER NELER?

Evde kalınan bu dönemde beslenmede özen gösterilecek en önemli konu, yüksek karbonhidrat tüketimini olabildiğince düşürmek olduğunu belirten Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, “Ekmek, makarna, hamur işleri ve şekerin mümkün olduğunca az tüketilmeli. Yağ yakan ve tok tutan besinlerin tüketmeliyiz, Yumurta, süt ürünleri (Süt, peynir, yoğurt), yağlı balıklar (özellikle somon), avokado, kuruyemişler (özellikle ceviz ve badem), keten tohumu, yulaf, elma, armut, sirke, yeşil çay, tarçın, zencefil, kırmızı biber ve Hindistan cevizi yağ yakıcı, tok tutan besinlerdir. Gün içinde ana ve ara öğünlere bu gıdalardan makul porsiyonlarda elden geldiğince ekleme yapılabilir" diye konuştu.


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