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Pandemi döneminde birçok hayvan yuvasız kaldı

25.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine, 2020 yılında 753 hayvan sahipleri tarafından bırakıldı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine, 2020 yılında 753 hayvan sahipleri tarafından bırakıldı. Geçen yıla oranla iki katına çıkan terk etme rakamları için salgın gerekçe gösterildi.
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine, 2020 yılında 753 hayvan sahipleri tarafından bırakıldı. Terk edilen hayvanların birçoğu petshoplardan satın alınan köpekler.
Para ile satın aldıkları hayvanları daha sonra barınağa bırakanların terk etme nedeni olarak; şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler, havlama ve tuvalet problemi, aile bireyleri ile uyuşmazlığı gerekçe gösterildi. Geçen yıla oranla 2 katına ulaşan rakamlar üzerinde salgın da etkili oldu.
Ağırlıklı olarak yavru köpekler barınağa bırakılıyor. Hayvan sahiplenmenin sadece sevgi değil sorumluluk ve emek gerektirdiği hatırlatan Çankaya Belediyesinin veterinerleri, “Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman artık evinizde sizinle birlikte yaşamaya çalışan bir canlı olduğunu, onun da kendine ait karakteri, davranış biçimleri ve rutinleri olduğunu bilmelisiniz. Sevgi, hayvanlar için olmazsa olmazdır ancak bir hayvanın tek ihtiyacı sevgi değildir. Özellikle yavru köpekler, tuvalet eğitiminden ev eşyalarına zarar vermemeyi kapsayan temel itaat eğitimlerini sahiplerinden öğrenmelidir. Çünkü bu tür bir ilişki köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirir, köpeğin daha sosyal, sorunsuz ve apartman yaşamına daha uygun bir canlı olmasını sağlar” önerisinde bulundu.

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