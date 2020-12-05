Pandemi döneminde özel öğrencilere özel ilgi

Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Arzu Tanrıverdi, özel gereksinimli öğrenciler için birimler kurulduğunu belirterek, tüm akademisyen ve öğrencilere, engelli öğrencilere karşı pandemi sürecinde daha hassas yaklaşılması yönünde çağrıda bulundu.

İnönü Üniversitesi resmî youtube kanalında yayınlanan çevrimiçi seminere, konuşmacı olarak Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tanrıverdi katıldı. 22 yıldır özel eğitim alanında çalışan Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi engelli üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Üniversitelerde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin yaşadıkları sorunları değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tanrıverdi, pandemi döneminde özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları sorunları dile getirdi. Öğr. Üyesi Arzu Tanrıverdi, bu dönemde ders kaynaklarının bireylerle iletişime geçip gönderilmesi konusunda hassas olunması gerektiğini vurguladı.

Engelsiz İnönü Birimi

Engelsiz İnönü Birimi’nin kuruluşundan da söz eden Tanrıverdi, “Yasal altyapı dediğimizde Türkiye’deki özel gereksinimli bireylere yönelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2019-2020 yılları arasında yaptığı bazı düzenlemeler sonucunda, 5378 sayılı yasayı temel alarak Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Birimleri açılması hedeflendi. Yine Yükseköğretim Kurulu tarafından bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, eğitim elemanları ve Özel Daire Başkanlıkları temsilcilerinden oluşan, özel gereksinimli öğrencilerin akademik, araç gereç, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere MEDİKO Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Öğrenci Birimleri oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tanrıverdi, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Birimleri’nin başlıca görevlerini şöyle sıraladı:

“Bireylerin kaydı yapıldıktan sonra hatta kayıt aşamasında, bireylerin engel türlerinin, düzeylerinin ve gereksinimlerinin neler olacağına yönelik temel bilgileri toplamak. Bursa ihtiyacı olanların, barınma ve sosyal benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit edip, gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak. Engelli üniversite öğrencilerinin akademik fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamını uygun hale getirmek. Birimin çalışma programını hazırlamak, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı’na sunmak.

Engelli öğrencilerin sorunlarını dile getirmeye olanak sağlayan bir internet sitesi oluşturmak.”

İnönü Üniversitesi’nde böyle bir sistemin olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Tanrıverdi aynı zamanda gönüllü olarak engelli bireylere destek olmak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin, site üzerinden kolaylıkla başvuru yapabildiğini kaydetti.

