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“Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” anlatıldı

BARTIN HABERLERİ  | 02.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde, pandemi döneminde sıklıkla görülen strese karşı alınacak tedbirler ele alındı.Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) iş birliğiyle “Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” adlı bir eğitim düzenlendi.

“Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” anlatıldı

Bartın Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde, pandemi döneminde sıklıkla görülen strese karşı alınacak tedbirler ele alındı.
Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) iş birliğiyle “Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” adlı bir eğitim düzenlendi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay Ulus tarafından verilen eğitimde stresin tanımı, stresin psiko-sosyal ve fiziksel etkileri ile pandemi sürecinde yaşanılan stresin insanlar üzerindeki travmatik etkileri hakkında bilgiler verildi.
Stresin olumsuz yanlarını düşünmek yerine olumlu tarafından bakılarak hareket edilmesinin gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Ulus, salgın döneminde sağlıklı beslenme, bol su içme, uyku düzeninin sağlanması, doğru iletişim ve sosyal medya kullanımının en aza indirilmesi durumunda stresin ortadan kalkacağını belirtti.
Çevrimiçi eğitim, stresi azaltmaya yönelik nefes egzersizi ve soru-cevap etkinliğinin ardından sona erdi.
Pandemi sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin sürece dair önemli kazanımlar edinilmesine yardımcı olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi döneminde birçok farklı durum ortaya çıkmıştır. Hayatları boyunca böyle bir dönemden geçmeyen insanlık, sürecin yönetimine dair bir farkındalığın oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde önemli etkinler düzenlenerek, sürece dair etkilerin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bu düşüncelerle emek veren, sürecin etkilerinin en aza indirilmesi ve motivasyonun arttırılması noktasında çaba sarf eden her bir bileşenimizi kutluyorum. Bu zorlu süreci de hep birlikte göstereceğimiz özveriyle aşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

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