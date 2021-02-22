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Pandemi futbol altyapılarını ciddi anlamda etkiledi

22.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Pandemi futbol altyapılarını ciddi anlamda etkiledi

Yerköyspor alt yapı gelişim sorumlusu Mehmet Lale, pandeminin futbol altyapı çalışmalarına etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerköyspor alt yapı gelişim sorumlusu Mehmet Lale, pandeminin futbol altyapı çalışmalarına etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Lale, özellikle pandemi döneminin altyapı çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Pandeminin hayatın her alanında olduğu gibi futbolu da etkilediğini belirten Yerköyspor alt yapı gelişim sorumlusu Mehmet Lale, “Yerköyspor olarak son dönemlerde altyapı çalışmalarında ciddi bir ivme kaydetmiştik. Bu ivmeyi arttırarak devam ettirme eğilimindeydik. Pandemi ile birlikte altyapı çalışmalarımız ciddi anlamda sekteye uğradı. Bu sadece bizim kulübün sorunu değil tüm Türk futbolunun sorunudur. Özellikle 2007 doğumlu profesyonel futbolcu adaylarımız bu süreçten en çok etkilenen yaş grubu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı kılavuz kitapçıkta 2007 ve 2008 grubunu aynı havuzda yer vermesi bu durumu gözler önüne seriyor. Yine organize futbola girme yaşı yönüyle olaya baktığımız zaman 2011 doğumlu çocuklarımızın da futbol altyapı anlamında geleceği tehdit altında” dedi.
Pandemi ile ülke olarak mücadele edildiğini ifade eden Lale, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Devletimizin pandemi ile mücadelesini akamete uğratacak hiçbir faaliyete girilmemesi ve devletimize bu noktada azami ölçüde yardımcı olunması adına izin verilmesine rağmen antrenmanlara ara verdik. Ancak bu noktada gerekti kurullar tarafından çalışma yürütülmesi gerektiği de açıktır. Yoksa Türk futbolu kısa ve orta vadede ciddi kayıplar yaşayacaktır.”

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