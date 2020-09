Pandemi gündemli yaşam çocuklara ‘öz güven’ katabilir

Okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlıyor. Uzmanlar, ebeveynlere çocukların eğitiminin aksamaması ve psikolojisine destek olunması için önerilerde bulundu.

Geçen yıla kadar anaokulu ve ilköğretime yeni başlayacak çocukların okula uyumunu kolaylaştırmanın yolları aranırken, bu yıl çoğunlukla Covid-19 riskine karşı alınan önlemler konuşuluyor. Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için sınıflarda uygulanan kurallar küçük yaş gruplarını zorlayacak gibi dursa da uzmanlar, olaya çocuk gelişimi açısından olumlu yönden bakılabileceği görüşünde.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, “Çocuklarımızın pandemi krizini yaşamasını istemiyoruz. Ancak benzeri görülmemiş bu ortamı, onların gelişimini destekleyecek bir durum olarak görebiliriz. Çocuklar, öz güven ve öz yeterlilik özelliklerini geliştirerek güncel ortama uyum sağlama yetisi kazanabilirler” dedi.

“Çocuk bir sonraki gün neler yapacağını bilmeli”

Fiziki ve formal bir okul yapısından uzak olmanın etkilerine değinen ve ev ortamında nasıl bir çalışma prensibi geliştirilmesi gerektiğini anlatan Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, önemli tavsiyelerde bulundu. Başaran, “Büyürken akrabaları ve akranları ile etkileşim halinde olması gereken ve de okulda, parkta, sokakta vakit geçirmesi gereken pek çok çocuğun hayatına bu dönemde ket vuruldu. Okulun, formal yapı da dediğimiz temel bir yapısı vardır. Bu yapı, çocuklara öğrenmeye odaklanabilecekleri, aynı zamanda eğlenebilecekleri güvenli bir ortam sunar. Sınıf ortamı çocukların limitleri anlamalarını sağlar, nerede, nasıl davranacaklarını öğretir. Burada her şey düzenli ve belirlidir. Ancak şu anda fiziksel olarak okul ortamında bulunamayan pek çok çocuk için belirsizlik söz konusu. Gelişim açısından tutarlılık duygusu ve düzen bilinci çocuklar için önemlidir. Bu düzen bozulduğu zaman çocuklar kendilerini huzursuz hisseder. Bu nedenle uzaktan eğitime devam eden çocuklar için ‘yarın ve haftalık neler yapılacağı’ bilgisi mutlaka verilmeli. Böylece her gününü organize bir şekilde geçiren çocuk, kendisini daha güvende hissedecektir. Öte yandan, ev ortamı mutlaka düzenlenmeli. Her aile için mümkün olmayabilir ancak elimizden geldiği kadar çocuk için bir çalışma ortamı oluşturulmalı. Kendisini okulda hissettirecek bir ortam. Düzenli bir çalışma masası üzerinde kağıdı, kalemi, bilgisayarı her daim hazır olmalı” diye konuştu.