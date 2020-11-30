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Pandemi kurallarına uymayan 45 kişiye 40 bin 500 TL ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.11.2020 17:25 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 45 vatandaşa 40 bin 500 TL ceza kesildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor.

Pandemi kurallarına uymayan 45 kişiye 40 bin 500 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 45 vatandaşa 40 bin 500 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 23 Kasım ile 29 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 41 kişiye 36 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ise 3 bin 600 TL para cezası kesildi.
Son bir hafta içerisinde toplamda 45 kişiye 40 bin 500 TL para cezası uygulandı.

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