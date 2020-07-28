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Pandemi kurulu Vali Çuhadar başkanlığında toplandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Pandemi Kurulu Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, başkanlığında toplanarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Adıyaman il genelinde gelinen aşama ve alınması planlanan ilave tedbirleri görüştü.Korona virüs salgınıyla mücadelede ilin güncel durumu ile yeni kontrollü sosyal hayatla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Pandemi Kurulu toplantısına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Pandemi kurulu Vali Çuhadar başkanlığında toplandı

Adıyaman İl Pandemi Kurulu Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, başkanlığında toplanarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Adıyaman il genelinde gelinen aşama ve alınması planlanan ilave tedbirleri görüştü.
Korona virüs salgınıyla mücadelede ilin güncel durumu ile yeni kontrollü sosyal hayatla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Pandemi Kurulu toplantısına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve kurul üyeleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz tarafından Adıyaman’da yürütülen sağlık hizmetleri, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, aktif vakalarda Adıyaman’ın son durumu ve önümüzdeki dönemde devam edecek tedbirlerle ilgili bir sunum gerçekleştirildi.
Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Kurul üyelerimizle birlikte Covid-19 salgını sürecinde ilimizde yapılan çalışmalar ve bundan sonra ki süreçte alınması gereken ilave tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Bildiğiniz gibi Korona Virüs salgını ile mücadelede geçtiğimiz Haziran ayı ile birlikte kontrollü sosyal hayat dönemine geçmiş bulunuyoruz. Ancak, son günlerde düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretlerinde maske kullanılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle ilimizde vaka sayısında arzu etmediğimiz artışlar gözlenmektedir. Bu vaka sayılarında yaşanan dalgalanmalar tehlikenin geçmediğini, tedbirlerin bütün ciddiyetiyle uygulanması gerektiğini bizlere göstermektedir. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi için vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları büyük önem arz etmektedir. Bu üç kural kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmez tedbirleridir. Bireysel tedbirlere uyum sağlanmazsa İl Pandemi Kurulu olarak salgının ilk döneminde ihtiyaç duyulan sert kural ve tedbirlere yeniden başvurmak zorunda kalmamız kaçınılmaz olacaktır. İnşallah değerli Adıyamanlı hemşerilerimizin tüm kurallara hassasiyetle uymaları ile salgını kontrol altına alıp bu dönemi hep birlikte aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı, salgın ile mücadele çalışmalarıyla ilgili kurul üyelerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Pandemi kurulu Vali Çuhadar başkanlığında toplandı

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