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Pandemi, pazarları boş bıraktı

AYDIN HABERLERİ  | 21.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde korona virüs tedirginliği semt pazarlarını da sekteye uğratırken, vatandaşların pazara çıkmakta tereddüt yaşaması ürünleri tezgahta bıraktı.2 bin yıllık geçmişe sahip olan semt pazarları, hem sosyalleşme açısından hem de ürünlerin daha uygun fiyatlı olması ile vatandaşlar tarafından tercih edilen bir kültür iken bu günlerde Kovid-19 sebebiyle zor günler geçiriyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde korona virüs tedirginliği semt pazarlarını da sekteye uğratırken, vatandaşların pazara çıkmakta tereddüt yaşaması ürünleri tezgahta bıraktı.
2 bin yıllık geçmişe sahip olan semt pazarları, hem sosyalleşme açısından hem de ürünlerin daha uygun fiyatlı olması ile vatandaşlar tarafından tercih edilen bir kültür iken bu günlerde Kovid-19 sebebiyle zor günler geçiriyor. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in semt pazarlarının salgın dolayısıyla boş kalması pazarcı esnafını olumsuz etkiledi. Vatandaşların salgın yüzünden yaşadığı tedirginlik, birçok esnaf gibi pazarcıları da etkilerken pazar yerleri boş kaldı.
Pandemi sürecinde kendilerinin büyük ölçüde etkilendiğini belirten pazarcı esnafları “Pandemi dolayısıyla uzun süre tezgahlarımızı açamadık. Şimdiyse müşterimiz yok ve ürünlerimizi satamıyoruz, zararımızı karşılayamıyoruz. Vatandaşlar pandemi dolayısıyla pazara gelmekte tereddüt ediyor. Zaten üniversite öğrencileri de yok, pazarlar boş kalınca ürünlerimiz de tezgahlarda kaldı” diye görüş bildirdiler.

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