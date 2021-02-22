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Pandemi polikliniklerinde çalışan tıbbi sekreterlere teşekkür belgesi verildi

22.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde pandemi polikliniklerinde görevli tıbbi personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.Korona virüse karşı bir yandan aşı çalışmaları bir yandan da uygulanan kısıtlamalar ve yapılan denetimlerle virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde pandemi polikliniklerinde görevli tıbbi personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.
Korona virüse karşı bir yandan aşı çalışmaları bir yandan da uygulanan kısıtlamalar ve yapılan denetimlerle virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Yaşanan pandemi döneminin en çok çaba sarf eden kişilerin başında ise sağlık çalışanları geliyor. Sağlık çalışanları mesai mefhumu gözetmeksizin çalışırken, doktorlar da hastaları hayatta tutabilmek için çaba sarf ediyor. Atatürk Devlet Hastanesi’nde pandemi döneminde pandemi poliklinikleri ve servislerinde özveri ile çalışan tıbbi sekreterlere teşekkür belgesi verildi. Tıbbi sekreterlere teşekkür belgeleri Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan tarafından takdim edildi. Başhekim Kocakaplan, "Salgının en yoğun olduğu dönemlerde pandemi poliklinikleri ve servislerinde özveriyle çalışan tıbbi sekreter arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür belgelerini takdim ettik. Çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

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