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Pandemi sonrası ÇKSM’lerde kayıtlar başladı

25.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Covid-19 salgınında, alınan önlemler kapsamında Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde 2.

Covid-19 salgınında, alınan önlemler kapsamında Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde 2. dönem kurs kayıtları başladı. 4-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik 15 farklı branştaki kurslar 15 Şubat’ta başlayacak.
Çocuk Kültür Sanat Merkezlerindeki kurslar için 2. dönem kayıtları başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını dolayısıyla kısıtlamaya gidilen çocuk kültür sanat merkezlerindeki eğitimler 15 Şubat tarihinde başlayacak. 4-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 15 farklı branşta verilecek eğitimler 15 Şubat tarihinde başlayacak, 18 Haziran tarihinde sona erecek.
Okul öncesi, keman, gitar, matematik, İngilizce, hızlı okuma, mental aritmetik, hafıza geliştirme, satranç, akıl ve zeka oyunları, Türkçe, drama, bale ve jimnastik, halkoyunları, resim olmak üzere 15 farklı branşta verilecek eğitimlerden faydalanmak isteyen anne ve babalar, çocuklarını istedikleri kurslara yazdırabilecek.

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