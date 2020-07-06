YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından

Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.07.2020 13:06 | Son Güncelleme

Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayhan Yıldız, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 308 gündür evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 308’inci gününe girdi.

Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayhan Yıldız, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 308 gündür evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 308’inci gününe girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzunca bir süre ziyaretçilerin gelişi durdurulan çadırın pandemi dönemindeki ilk ziyaretçileri Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği oldu. Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Yıldız ve beraberindekiler, ailelerle bir araya geldi. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve haklı eylemlerini desteklediklerini belirten Yıldız, her türlü sıkıntıda ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Yıldız, yaklaşık 5 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade ederek, "Bizler pandemi sürecinde kurallara uyduk. Pandemi sürecinden sonra aileleri ziyaret eden ilk ziyaretçi olduğumuz için gururlu ve onurluyuz. Annelerin acısını, sızısını içimizde hissediyoruz. Çocukların tamamı terör örgütü tarafından kaçırılmış çocuklardır. Bütün dünyadaki milletlere çağrımız buradaki ailelerimize destek olun. Bu çocuklar hepimizin çocukları ve birlikte sahip çıkacağız" dedi.
Başkan Yıldız ve beraberindekiler ziyaretin ardından çadırdan ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim
PARTNER Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:10
Sabah
04:56
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:52
Yatsı
21:30

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Diyarbakır’da ulaşım hizmetlerinde büyük değişim

Diyarbakır’da ulaşım hizmetlerinde büyük değişim

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.