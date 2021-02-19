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Pandemi sürecinde teknolojiye ilgi arttı

19.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Pandemi sürecinde teknolojiye ilgi arttı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan, teknolojinin Covid-19 pandemi salgını ile tüm insanlığı ilgilendirecek bir düzeye ulaştığını belirtti.
Malatya İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen ‘Siyaset Akademisi’ programında "İnsan ve Teknoloji İlişkileri" ele alındı. Çevrimiçi (online) olarak düzenlenen programında, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan, “Covid-19 Sonrası Dünyada Teknoloji ve İnsan” konu başlığıyla konuştu. Doç. Dr. Babacan, son birkaç yüzyıl içerisinde teknolojinin artan şekilde kullanımının, özellikle son dönemlerde Covid-19 pandemi salgınında tüm insanlığı ilgilendirecek bir düzeye ulaştığını belirtti. Babacan, teknolojinin insanın yaşamını kolaylaştırıcı bir araç olarak geliştirildiğini, ancak teknoloji kullanım amacının zaman içinde değiştiğine dikkat çekti. Dijital teknolojilerin ve yapay zekâ programlarının gelişmesi ve yaygınlaşması sonrası teknolojinin insan için araç pozisyonundaki yapısının, insana karşı ve insana rağmen bir anlayışa çevrildiğinin altını çizen Babacan, bu yönlü bir teknolojik gelişmenin insanın yansımaları olduğunu bildirdi. Babacan, 21. yüzyılda internet temelli teknolojinin insan hayatına girmesiyle bugüne kadar olan teknolojinin insanlık serüvenini kökten dönüştürdüğünü, yeni bir şekillenmenin başladığını belirtti. İnsan-teknoloji ilişkisinde insanın merkezde yer alması gerektiğini ifade eden Babacan, teknolojinin insanın yaşamını kolaylaştırması ve teknolojinin insanı nesneleştirmesinden ziyade, insanın özne konumuyla teknolojiyi etkin şekilde kullanması gerektiğini vurguladı.

Bayhan, Z kuşağını anlatacak
Bu arada, İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ‘Siyaset Akademisi’ bünyesinde çevrim içi olarak düzenlediği seminerler dizisinin 6. haftasında, 23 Şubat 2021 Salı günkü konuğu, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vehbi Bayhan olacak ve “Kuşaklar Sosyolojisi: Z Kuşağı” konusu ele alınacak.

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