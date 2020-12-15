Pandemide artan bilinçsiz bilgisayar kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor

Dikkaya, salgın nedeniyle artan bilinçsiz bilgisayar kullanımının özellikle çocukların göz sağlığını tehdit ettiğini kaydederek, "Tablet, akıllı telefon ve monitör karşısında geçen uzun saatler gözümüzde dijital ekran yorgunluğu, artmış miyopi riski, uyum spazmı ve mavi ışıktan kaynaklanabilecek rahatsızlıklara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde hem evde geçirilen zamanın arttığını ve eğitimin uzaktan yapıldığını anlatan Dikkaya, bu süreçte çocukların yoğun dijital ekran kullanmasının gözde bazı problemleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, pandemi nedeniyle bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başında geçirilen saatlerin arttığını, bilinçsiz ve uzun kullanımların çocukların göz sağlığı nı tehdit ettiğini bildirdi.

Funda Dikkaya, "Sıklıkla gözlerde ağrı, yorgunluk hissi, bulanık görme, fazla göz kırpma gibi şikayetleri yaşayan çocuklar ihmal etmeden ebeveynleri tarafından göz hekimine başvurmalı." tavsiyesinde bulundu.

- "Ekrana bakarken göz kırpmayı unutuyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi Dikkaya, ekrana dikkatli bir şekilde bakmanın göz kırpma sayısında azalmaya neden olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Buna ek olarak ve gözyaşı dağılımının bozulması gözle ilgili problemlere yol açarken, uygun olmayan duruş ve oturuş pozisyonları da boyun, sırt ve omuzla ilgili yakınmalara neden oluyor. Çocukların gözünde hipermetrop, astigmat, miyop gibi kırma kusurlarının ve göz alerjisi, kirpik dibi iltihabı gibi göz yüzey problemlerinin olması yakınmaları daha da artırıyor."

Dikkaya, dijital ekran yorgunluğu ve beraberinde gelebilecek göz rahatsızlıklarına değinerek, "Uzun süre dijital ekrana odaklanma çocuklarda gözlerde ağrı, rahatsızlık hissi, kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, bulanık görme ve baş, boyun ve omuzlarda ağrı şikayetlerine yol açabiliyor. Bu tabloya dijital ekran yorgunluğu adı veriliyor." ifadelerini kullandı.