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Pandemide değeri anlaşıldı! Haftalık 400 kilo üretiliyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 14.12.2020 08:01 | Son Güncelleme:
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Pandemide değeri anlaşıldı! Haftalık 400 kilo üretiliyor

Kış mevsiminin gözde meyvesi olan portakal, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren özel besinlerden biri. İçerdiği C vitamini sayesinde hastalıklara karşı koruyan portakalın reçeli de yoğun ilgi görüyor. Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de haftada 400 kilo doğal portakal reçeli üretiyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte portakal reçeli yapımına başlayan kadınlar, portakalları soyup suda bekleterek acısını aldıktan sonra rendeleyerek tatlandırması yapılan ve şerbetle birlikte kaynatılarak tamamen doğal bir yolla üretilen bu reçelleri bir kiloluk kavanozları 40 liradan çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırıyor.

İNSANLAR DOĞAL OLANI TERCİH EDİYOR

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Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Suna Çetin, "Ürünlerimizi zincir marketlere, doğal ürünler satan işletmelere ve şehir dışındaki firmalara gönderiyoruz. Adanalılar da kooperatifçi kadınlara büyük destek veriliyor. Satışlarımız pandemi döneminden sonra daha da hareketlendi. Çok daha fazla üretim yapıyoruz, çünkü insanlar doğal ürünleri tercih etmeye başladı.
Bugünlerde portakal reçeli yapımına başladık. Bol C vitamini içeriyor" açıklamasında bulundu.

Portakalın Faydaları Nelerdir?Portakalın Faydaları Nelerdir?

TATLI NİYETİNE DE TÜKETİLİYOR

Dışındaki aromasını aldıktan sonra acılığı da gittiği için kahvaltılarda ya da tatlı niyetine de tüketilebiliyor. Pancar şekerinden yapılan bu doğal reçeller, haftalık 400 kiloya kadar üretiliyor.


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